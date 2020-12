Das Wiener Volkstheater bietet "Sesselpatenschaften" an, um ihre Generalsanierung zu finanzieren. Um 450 Euro kann man sich für sieben Jahre "verewigen" lassen.

Im Jänner will das Wiener Volkstheater nicht nur unter seinem neuen Direktor Kay Voges eröffnen, sondern auch in neuem Glanz erstrahlen. Derzeit steht man kurz vor Fertigstellung der Generalsanierung. Um einen Teil des Eigenanteils der mehr als 27,3 Mio. Euro teuren Angelegenheit zu finanzieren, ruft das Volkstheater seine Besucher nun zur Unterstützung auf - und zwar in Form einer "Sesselpatenschaft".