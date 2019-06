Wiener Volkstheater: Bergmann verteidigt Entscheidung für Voges

Die scheidende Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann hat die Bestellung von Kay Voges verteidigt. Zuvor wurde seine Bestellung von Kulturstadträtin Kaup-Hasler kritisiert.

Nach der Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hat am Freitag auch die scheidende Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann die Bestellung von Kay Voges zum Volkstheaterdirektor gegen die von Paulus Manker vorgebrachte Kritik verteidigt. Voges habe der Jury, der Bergmann angehörte, "bei seinem hervorragenden Hearing ein umfangreiches Konzept präsentiert", heißt es in einem Statement.

Voges wird Nachfolger: Bergmann verteidigt Entscheidung

Dieses sei "so überzeugend" gewesen, "dass er in den Dreiervorschlag, den die Jury der Kulturstadträtin vorlegte, Aufnahme fand", heißt es in der an die APA übermittelten Stellungnahme. Es sei überdies "völlig normal", dass in einem solchen Findungsprozess auf interessante Künstler "zugegangen wird und man sie einlädt, sich zu bewerben".