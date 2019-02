Wiener Volksoper sammelte Spenden für Kinder-Krebshilfe

Die Darstellerinnen und Darsteller der Volksoper Wien sammelten Spenden für die Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD. Insgesamt konnten so 2.434,50 Euro übergeben werden.



Die Volksoper Wien engagiert sich bereits seit Jahren für krebskranke Kinder und Jugendliche. So auch heuer wieder: Am 21. Februar gingen die Sängerinnen und Sänger des Musicals “Wonderful Town” in der Vorstellungspause durch das Publikum und sammelten für betroffene Kinder und deren Familien. Darunter fand sich auch der aus “Vivaldi – Die fünfte Jahreszeit” bekannte Drew Sarich. Insgesamt spendeten die Zuseherinnen und Zuseher der Vorstellung 2.434,50 Euro für die Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD.