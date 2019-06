Wiener Volksoper: Jugendchor spendet an Kinder-Krebshilfe

Während eines Konzert des Kinder- und Jugendchores der Volksoper Wien, konnten mehr als 1.000 Euro für die Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD gesammelt werden.

Im Rahmen der langen Nacht der Kirchen wurden Spenden lukriert, die während der Konzerte des Kinder- und Jugendchores der Volksoper Wien in der Marienkirche und Kalvarienbergkirche in Hernals, gesammelt wurden. Am 13. Juni fand das große Abschlusskonzert statt.