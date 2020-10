Wiener Virologe: Deutsche Maßnahmen auch für uns perfekt

Der Wiener Virologe Norbert Nowotny hält die Maßnahmen in Deutschland auch perfekt für Österreich. Ausgangsbeschränkungen wie in Frankreich und Tschechien hält er nicht für notwendig.

Norbert Nowotny, Virologe der Vetmed Uni Wien, glaubt, dass die ab kommender Woche in Deutschland in Kraft tretenden Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie "auch für uns perfekt passen" würden. In ORF-"Wien heute" sagte er am Donnerstagabend: "Ich weiß, das ist restriktiv, aber notwendig." Ausgangsbeschränkungen, wie sie in Frankreich oder Tschechien eingeführt werden, hielt der Experte vielleicht "noch nicht für notwendig".