Wiener verübte während Haftausgangs Home Invasion in NÖ

Schmuck, Bargeld und Münzen erbeutete ein 32-jähriger Wiener, als er im Juli während eines Haftausgangs eine Frau in ihrem Haus in Gänserndorf überfiel.

Nach einer Home Invasion im Juli in Gänserndorf ist ein 32-Jähriger gefasst worden. Der Wiener soll den Raub während eines Haftausgangs aus der Justizanstalt Krems begangen haben, hieß es bei einer Pressekonferenz am Montag.

Home Invasion in Gänserndorf: Wiener festgenommen

"Das Martyrium dieser Frau dauerte circa zwei Stunden", sagte Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich, in einer Pressekonferenz in St. Pölten. Beute waren Schmuck, Bargeld und Münzen.

Fahndungsdruck wurde 32-Jährigem zu groß

"Weil der Fahndungsdruck zu groß wurde", sei der Mann von seinem nächsten Haftausgang nicht mehr zurückgekommen, teilte Haijawi-Pirchner weiter mit. Der Beschuldigte wurde am 7. August in Wien festgenommen.

Der einschlägig vorbestrafte 32-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Korneuburg in Haft, der österreichische Staatsbürger ist laut Polizei geständig.

Opfer hatte Videoüberwachung installiert

Der Verdächtige war beim Raubüberfall auf eine 62-Jährige in Gänserndorf mit Kappe, Sonnenbrille und Halstuch maskiert. Da das Opfer eine Videoüberwachung installiert hatte, konnte der 32-Jährige mithilfe von Lichtbildern - auch aufgrund eines auffälligen Tattoos am Nacken - ausgeforscht werden. Der Mann und der wegen des ersten Überfalls auf die Frau im Herbst 2018 Verurteilte kannten einander.

"Die Männer waren in derselben Justizanstalt untergebracht", sagte Josef Deutsch, Leiter des Ermittlungsbereichs Raub im Landeskriminalamt Niederösterreich, in einer Pressekonferenz. Bei einer Unterhaltung der beiden wegen Raubs und Eigentumsdelikten vorbestraften Häftlinge soll auch der Überfall am 23. September 2018 Thema gewesen sein, bei dem die 62-Jährige in ihrem Wohnhaus überfallen und gefesselt worden war. Kurz darauf wurde der Wiener festgenommen, er wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Einen Tipp habe der 51-Jährige seinem Mitinsassen nicht gegeben, hieß es am Montag.