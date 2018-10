Rettungseinsatz am Schneeberg: Wiener verletzte sich bei Klettertour

Am Sonntagnachmittag, musste ein 48-Jähriger Wiener mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden. Er verletzte sich auf einer Klettertour am Schneeberg.

Ein Wiener hat sich Sonntagmittag bei einem Kletterunfall in der Stadelwand am südlichen Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) verletzt. Der 48-Jährige stürzte einige Meter ins Seil ab und zog sich eine Blessur am rechten Fuß zu. Die Bergrettung Reichenau barg den Mann mittels Tau.