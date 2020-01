Wiener Verein MUT konnte 2019 einiges bewegen

Der gemeinnützige Verein MUT schaut auf das Jahr 2019 zurück und konnte einige Erfolge verzeichnen. So wurden etwa 124 Menschen in Notunterkünften einquartiert und 18,4 Tonnen Lebensmittel gerettet.

Persönliche Hilfe für Obdachlose

Über 18 Tonnen gerettete Lebensmittel

Die Lebensmittelverschwendung war im vergangenen Jahr in aller Munde. Das bestehende Wiener Netzwerk konnte 2019 weiter ausgebaut und intensiviert werden um gemeinsam die Lebensmittelverschwendung zu verringern. Der Verein MUT konnte rund 18.400 Kilogramm genießbares Essen retten und an Bedürftige weiter verteilen.

Auch die Bildungsarbeit der MUT-Ernährungsexpertin Jill Barth setzte bei der Verschwendung an. In ihrer zweiteiligen Workshop-Reihe diskutierte sie im vergangenem Jahr mit ca. 300 Schülern über die Möglichkeiten Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Anschließend verkochte sie mit den Kindern und Jugendlichen gerettete Produkte zu einer leckeren vegetarischen Mahlzeit.

Gut besuchtes Vereinszentrum am Wiener Naschmarkt

Das Vereinszentrum, gleich neben dem Wiener Naschmarkt, war 2019 Schauplatz von insgesamt 90 Veranstaltungen. Neben den Koch-Workshops mit Kindern und Jugendlichen begeisterten beispielsweise auch die beiden Knödel-Tage. An diesen Tagen wurde Altbrot in leckere Knödelspezialitäten verwandelt und an Obdachlose weitergegeben. Wohnungslose Menschen wurden viermal über die Sommermonate zu den Wohlfühltagen eingeladen, um sie mit Massagen, Kosmetik und neuen Frisuren zu verwöhnen. Außerdem fanden in den Räumlichkeiten des Vereinszentrums Siebdruck-Workshops, Treffen der Integration Wien oder foodsharing statt.