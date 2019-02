Wiener Urlauber sichtete Braunbär in Kärnten

Ein Urlauber aus Wien hat diese Woche angeblich einen Bär im Naturpark Dobratsch gesichtet. Laut dem Spaziergänger war der Bär jedoch nicht sehr groß.

Die Naturparkverwaltung teilte via Facebook ihre Freude darüber, dass offenbar ein Braunbär in einer Höhle im Naturpark überwintert habe. Das sei etwas “Besonderes”.

Kontakt mit Bären vermeiden: Vorsichtsmaßnahmen

Grundsätzlich gibt es einige Vorsichtsmaßnahmen, die man beachten kann, um gar nicht in den Kontakt mit Bären zu kommen. Bären mögen keine Überraschungen. Ist man also in einem Gebiet unterwegs, dass als Bärengebiet bekannt ist, sollte man sich bemerkbar machen. Das kann durch Geräusche oder Gerede möglich sein. Hat man vor, in diesem Gebiet zu übernachten, sollte man dies abseits der Wege tun, da auch Bären die einfachsten Wege bevorzugen. Außerdem sollte man keine Essensreste liegen lassen. Außerdem ist es nicht verkehrt, einen Bärenabwehrspray mit sich zu haben, den man auch richtig anwenden können.