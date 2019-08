Wiener Unternehmen lieferte unbemannte Drohnen nach Myanmar

Der Wiener Drohnenhersteller Schiebel hat das mit einem EU-Waffenembargo belegte Myanmar mit seinem Minihubschrauber Camcopter S-100 beliefert. Die Lieferung erfolgte allerdings bereits vor April 2018.

War Drohne an Massakern beteiligt?

Das Nachrichtenmagazin "profil" berichtete in einer Vorausmeldung von Hinweisen, dass das Gerät vom Militär Myanmars angeschafft wurde, dem eine Beteiligung an Massakern an der muslimischen Minderheit Rohingya vorgeworfen wird. Ein Video des Militärsenders MWD vom Dezember 2018 zeige, wie die Drohne von Soldaten gesteuert werde. Dem Magazin liegt nämlich ein Budgetvorschlag des Verteidigungsministeriums für die Jahre 2018 und 2019 vor, in dem um 27 Millarden Kyat (16 Millionen Euro) gebeten wird, damit eine 30-prozentige Anzahlung für die Camcopter bezahlt werden könne. Damit hätte das Geschäft einen Umfang von rund 50 Millionen Euro gehabt. Zudem hätten sich Generäle aus Myanmar Anfang 2018 auf einer Flugzeugmesse in Singapur über die Schiebel-Drohnen informiert.