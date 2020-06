Wiener Unternehmen bietet Fertigprodukte mit Insekten

Das Wiener Unternehmen "Zirp Insects" hat Fertiggerichte mit Insektenproteinen entwickelt, die alltagstauglich daheim zubereitet werden können. Die Insekten wurden dabei komplett zu Mehl verarbeitet.

Insekten in Risotto, Falafel oder Brownies? Für viele Menschen weiterhin undenkbar. Dabei bieten Mehlwürmer, Heuschrecken und Heimchen durchaus nahrhafte Proteine.

Das Wiener Unternehmen "Zirp Insects" will die Menschen zum Umdenken bringen und hat mit dem erfahrenen Wiener Koch Peter Petzl Fertiggerichte mit Insektenproteinen entwickelt, die alltagstauglich daheim zubereitet werden können.

Wiener entwickelten Fertigprodukte mit Insektenproteinen

Vor sechs Jahren begann "Zirp"-Gründer und Geschäftsführer Christoph Thomann über das Thema nachzudenken. Seine Speiseinsekten sind mittlerweile im Supermarkt erhältlich. Nun will das Team rund um den Unternehmer einen Schritt weiter gehen, denn "durch wachsendes Klima- und Gesundheitsbewusstsein steigt die Nachfrage nach zukunftsfähigen Proteinquellen am Lebensmittelmarkt", sagte Thomann. "Zirp Insects" hat die Coronakrise genutzt, um die neue Produktlinie zu entwickeln und will mit dieser "einen großen Schritt Richtung Mitte der Gesellschaft" machen.