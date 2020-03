Wiener UNO-City bleibt für Besucher geschlossen

Auch in der Wiener UNO-City schaltet man angesichts der Coronavirus-Gefahr auf Heimarbeit um.

Die vier größten in Wien ansässigen Organisationen - darunter die IAEA und die UNIDO - hätten angeordnet, dass alle Angestellten ab Montag bis zum 3. April von Zuhause aus arbeiten sollen, hieß es in einer Aussendung am Donnerstagabend.