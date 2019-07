Wiener Uni-Professor: Gesetz gegen Uber ist verfassungswidrig

Laut dem Wiener Universitätsprofessor Gerhard Strejcek ist die geplante Zusammenlegung von Taxi- und Mietwagen-Gewerbe für verfassungswidrig

Das Gesetz, das am 3. Juli im Nationalrat beschlossen werden soll, richtet sich gegen die flexiblen Preise von Uber und anderen Fahrdienstvermittlern.

"Wenn der Gesetzgeber eine bestehende Erwerbstätigkeit in der Substanz zerstört, wird das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit verletzt. Die Chancen für einen erfolgreichen Antrag beim VfGH, die Novelle für verfassungswidrig zu erklären, stehen nicht schlecht", erklärte der Staats- und Verfassungsrechtsexperte in einem Gastbeitrag im "Standard" (Montagsausgabe). Aus der Sicht von Strejcek gilt der Schutz nicht den Kunden, sondern den Taxifahrern. "Dabei handelt es sich aber um kein öffentliches Interesse in einem marktwirtschaftlichen System. Konkurrenzschutz ist allerdings aus Sicht des VfGH verpönt."