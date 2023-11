Wiener Umweltanwaltschaft: 30 Bäume zum 30. Geburstag

Die Wiener Umweltanwaltschaft feiert ihren 30. Geburtstag: Dafür werden 30 Obstbäume gepflanzt.

Seit 1993 gibt es in Wien eine unabhängige und weisungsfreie Stelle, die die Interessen des Umweltschutzes wahrt: die Wiener Umweltanwaltschaft. "In diesen Jahren hat sich diesen Jahren eine wichtige Rolle als Vermittlerin zwischen Bevölkerung, Politik und anderen wichtigen Playern erarbeitet", betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. "Als besonders Zeichen zum 30. Geburtstag pflanzen wir nun 30 Obstbäume!"

Aufgaben der Wiener Umweltanwaltschaft

Zentrale Aufgaben der Umweltanwaltschaft sind die Teilnahme an bestimmten Verfahren (z. B. Wiener Naturschutzgesetz, UVP, uvm.), die Begutachtung von Gesetzen und Verordnungen des Landes und die Information und Beratung der Bevölkerung. "Die Wiener Umweltanwaltschaft hat ein offenes Ohr für Anfragen und Beschwerden zum Thema Umwelt und Natur und setzt sich für Klima- und Biodiversitätsschutz ein", weiß Klimastadtrat Czernohorszky. So erhalten Bürger*innen direkt von den Fachexpert*innen eine Auskunft oder ein persönliches Beratungsgespräch zu Themen wie Natur- und Artenschutz, Klimaschutz, Begrünung, Stadtplanung, Chemikalien und Schadstoffe, Lichtverschmutzung, Umweltrecht, usw.

Neue Streuobstwiese in Wien-Floridsdorf

Zu ihrem 30-jährigen Bestehen legt die Wiener Umweltanwaltschaft nun gemeinsam mit Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteher Georg Papai, dem Klima, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, dem Verein Obststadt Wien, Anrainer*innen und Kindergartenkindern eine Streuobstwiese in der Grellgasse, in Floridsdorf, an. Gepflanzt werden 30 Obstbäume unterschiedlichster Sorten. Damit wird die Artenvielfalt gefördert, der öffentliche Raum aufgewertet und ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Die schattenspendenden Bäume und das gesunde Obst kommen allen Wiener*innen zugute. Geerntet wird nach dem "Fair-Use-Prinzip": Jede*r nimmt nur so viel mit, wie in den eigenen Händen getragen werden kann.