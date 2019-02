Wiener überschlägt sich mit Pkw in Niederösterreich

Ein 24-jähriger Wiener und sein 20-Jahre alter Beifahrer wurden am Samstag bei einem Autounfall im Bezirk Lilienfeld teils schwer verletzt.

Ein Pkw-Überschlag auf der B20 in Traisen (Bezirk Lilienfeld) hat am Samstagabend zwei Verletzte gefordert. Die Insassen des Autos, junge Männer, wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.