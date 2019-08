Wiener überschlägt sich auf der Südautobahn: Vier Verletzte

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Freitag kurz vor Mitternacht auf der Südautobahn bei Friedberg. Der Pkw eines Wieners überschlug sich, die vier Insassen wurden verletzt.

Ein 22-jähriger Wiener ist am Freitag gegen 23.30 Uhr mit seinem voll besetzten Pkw bei Friedberg in der Steiermark (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von der Südautobahn (A2) abgekommen. Das Auto überschlug sich, vier Personen, unter ihnen der Lenker sowie ein sieben Jahre altes Mädchen wurden verletzt. Sie wurden in den umliegenden Krankenhäusern versorgt. Die Unfallursache war zunächst unklar.