Wiener übersah Stopptafel: Sechs Verletzte

Am Sonntagnachmittag wurden sechs Personen bei einem Pkw-Zusammenstoß in der Gemeinde Willendorf (Bezirk Neunkirchen) verletzt. Ein 65- jähriger Wiener hatte eine Stopptafel übersehen.

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw in Dörfles in der Gemeinde Willendorf (Bezirk Neunkirchen) sind Sonntagnachmittag sechs Personen verletzt worden, ein 65-jähriger Wiener schwer. Er dürfte laut Polizeiangaben eine Stopptafel an einer Kreuzung übersehen haben und prallte daraufhin gegen das Fahrzeug einer von links kommenden 37-Jährigen. Alkotests verliefen bei beiden Lenkern negativ.