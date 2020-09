Wiener Uber-Fahrer vergewaltigte Studentin: Drei Jahre Haft

Ein 33-jähriger Uber-Fahrer brachte Ende Juni eine Wiener Studentin nach Hause und verging sich dann an ihr. Der Mann wurde am Mittwoch zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt.

Nachdem er sie in der Nacht auf den 28. Juni 2020 nach Hause brachte, hatte sich ein ehemaliger Uber-Fahrer an einer Studentin vor ihrer Wohnung in Wien-Favoriten vergangen. Am Mittwoch wurde der bisher unbescholtene 33-Jährige am Landesgericht wegen Vergewaltigung zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt.