Wiener U6 wird "cooler": Nachrüstung mit Klimaanlagen läuft auf Hochtouren

Der richtig heiße Sommer hat gerade erst begonnen und noch viele schweißtreibende Sommertage stehen unmittelbar bevor. Der Großteil der Öffis ist längst klimatisiert. Die U6 bildete hier bisher das Schlusslicht - das soll sich nun ändern.

U6-Züge: Bereits drei Viertel klimatisiert

Drei von vier Wagons eines jeden Zuges sind bereits klimatisiert, also drei Viertel aller Züge. Der Rest wird heuer und nächstes Jahr nachgerüstet.

„Die Wiener Linien verwenden ein innovatives Modell, bei dem die Klimaanlage am Dach sowohl zum Kühlen als auch zum Heizen verwendet werden kann. Nach dem erfolgreichen Test im Vorjahr geht die Nachrüstung nun zügig voran, dafür werden vier Millionen Euro investiert“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Wunsch der Fahrgäste nach Klimaanlagen erfüllt

„Wir kämpfen auf allen Ebenen gegen die durch den Klimawandel bedingten Hitzeinseln in unserer Stadt. Wir haben ein großes Cooling-Paket geschnürt, im Rahmen dessen wir Brunnen, Nebelduschen, Fassadenbegrünungen, Baumpflanzungen und neue Grünflächen finanzieren“, so Sima. Im Kampf gegen den Klimawandel leisten die Öffis einen zentraler Beitrag und natürlich sind die Öffis selber auch „cool“ – und die letzten noch ungekühlten Fahrzeuge werden nun mit Klimaanlagen nachgerüstet, damit sich alle wohlfühlen“, so Sima.