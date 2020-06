Wiener U-Kommission zu parteinahen Vereinen: Alles sauber

Die Wiener U-Kommission zu parteinahen Vereine endet am morgigen Freitag. Die FPÖ hatte die Untersuchung von Vereinsförderungen initiiert, der offizielle Abschlussbericht wird von Rot-Grün verfasst.

Am kommende Freitag endet die von der FPÖ eingesetzte Untersuchungskommission zu parteinahen Vereinen. Im offiziellen Abschlussbericht wird festgehalten, dass keine Hinweise auf missbräuchliche Verwendung von Fördergeldern entdeckt wurden. Verfasst wurde er von den Regierungsparteien SPÖ und Grüne, die in dem Gremium auch die Mehrheit haben. Die FPÖ wird einen eigenen Bericht vorlegen.

U-Kommission hielt elf Sitzungen ab

Seit vergangenem Dezember wurden die Subventionsvergaben an diese Organisationen erörtert, wobei es zwischendurch zu einer virusbedingten Pause kam. Die Gebarung der Vereine selbst durfte nicht Gegenstand der Untersuchung sein, da es sich um keine Einrichtungen der Stadt handelte. Elf Sitzungen wurden abgehalten und 29 Zeugen befragt.

Der offizielle, von der FPÖ gewählte Titel der Kommission lautet "Missstand bei der Gewährung und Überprüfung der widmungsgemäßen Nutzung von Fördergeldern durch die Gemeinde Wien". Genau ein solcher sei jedoch nicht entdeckt worden, wie der rote Fraktionsvorsitzende in dem Gremium, Stephan Auer-Stüger, und der Klubchef der Wiener Grünen, David Ellensohn, im Gespräch mit der APA versicherten.

Konstatiert wird in dem Bericht immerhin, dass es bisher noch keine magistratsweit einheitlichen Förderrichtlinien gibt. Beschrieben wird auch der Weg der Subventionen durch die Gremien. Zudem wird in dem rund 120 Seiten starken Papier - in dem auch die diversen Zeugenaussagen zum Teil ausführlich nachzulesen sind - auf den jährlichen Subventionsbericht verwiesen, der seit 2015 alle Förderungen eines Kalenderjahres aufliste.