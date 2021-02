Wiener U-Kommission soll reformiert werden: Gespräche beginnen

Im Wiener Rathaus beginnen am Freitag Gespräche zu einer Reform der Untersuchungskommission bzw. des U-Ausschusses.

NEOS drängten wiederholt auf Reform des Wiener U-Ausschusses

Die NEOS haben als Oppositionspartei wiederholt auf eine Reform gedrängt. Letztendlich wurden nach dem Regierungseintritt der Rathaus-Pinken entsprechende Eckpunkte mit der SPÖ vereinbart. Nun wird an einer Umsetzung gearbeitet. Der Transparenzsprecher der Wiener NEOS, Jörg Konrad, betonte in einer Mitteilung, dass man einen möglichst breiten Konsens erreichen wolle. Das Ziel ist, noch heuer zu einer Einigung zu kommen.

Auch müssen künftig - so hat Rot-Pink dies zumindest bereits als Absicht bekundet - nicht mehr mindestens 30 Mandatare unterschreiben, um eine Kommission auf Schiene zu bringen. Das Einsetzungsquorum könnte auf ein Viertel der 100 Mitglieder des Stadtparlaments, also auf 25, herabgesetzt werden.

Zeugenladung auch bei Minderheit

Zeugen könnten künftig auch geladen werden, wenn nur eine Minderheit der Mitglieder des Gremiums dies möchte. Die bisherige Regelung war in vergangenen U-Kommissionen immer wieder Anlass für Debatten. Denn: U-Kommission und U-Ausschuss können in Wien zwar von der Opposition ohne Zustimmung der Regierungsparteien eingesetzt werden, in der Kommission selbst sind die Fraktionen aber nach ihrer Stärke im Stadtparlament vertreten. Die Regierungsfraktionen haben somit auch dort die Mehrheit, Beschlüsse etwa zu Zeugenladungen oder Beweisanträgen kann die Opposition alleine nicht durchbringen.