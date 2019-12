Wiener U-Bahn U1 bereits am Freitag wieder durchgängig unterwegs

Bereits am Freitag nimmt die Wiener U-Bahnlinie U1 nach dem Brand am Karlsplatz wieder ihren durchgängigen Betrieb auf. Damit werden wieder alle Stationen wie gewohnt angefahren.

Wie die Wiener Linien am Freitagvormittag in einer Aussendung mitteilten, fährt die U-Bahnlinie U1 ab sofort wieder wie gewohnt durchgehend alle Stationen von Oberlaa bis Leopoldau an.