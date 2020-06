Wiener Top-Lokale mit MICHELIN-Plaketten 2020 ausgezeichnet

Für die gehobene Gastronomie sind die Sterne des Guide MICHELIN eine der höchsten Auszeichnungen. Am Montagnachmittag hat METRO Österreich den Küchenchefs der ausgezeichneten Restaurants ihre Guide MICHELIN Plakette 2020 überreicht.

Der Sterneregen der Gastronomie wurde am Montag im METRO Simmering gefeiert. Die Liste der außerordentlichen Küchenchefs, das "Who is Who" der Kulinarik in Österreich, ist 18 namhafte Restaurants lang. Auch die 12 Anwärter, die sogenannten Bib Gourmand, geben Feinschmeckern Anlass zur Freude auf eine geschmackvolle Zukunft im Land.