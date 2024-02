Wiener tippte Lotto Sechser und gewann eine Million

Ein Lottospieler aus Wien gewann am Sonntag eine Million Euro. In der nächsten Lottoziehung am Mittwoch gibt es erneut eine Million Euro für einen Sechser.

Mit den Zahlen 13, 18, 23, 29, 30 und 42 sicherte sich der Wiener bei der Lotto-Ziehung einen Solo Sechser und tritt damit dem Club der Lotto-Millionäre bei.

Lotto-Jackpot bei Fünfer mit Zusatzzahl geknackt

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag wurde der Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl geknackt. Insgesamt teilen sich mehr als 230.000 Euro auf sechs Gewinner auf. Zwei der Gewinner kommen aus Wien, zwei aus Kärnten und einer jeweils aus der Steiermark und von win2day. Jeder Gewinn mit der Zusatzzahl 19 ist somit über 39.000 Euro wert.

Auch Solo Sechser bei LottoPlus-Ziehung

Bei der gestrigen Lotto Plus Ziehung konnte ein Teilnehmer aus Tirol einen Solo-Sechser erzielen und sich über einen Gewinn von über 230.000 Euro freuen. Die 44 Fünfer-Gewinner bei Lotto Plus erhalten jeweils 1.239,40 Euro. Bei der nächsten Ziehung hat der LottoPlus Sechser einen Jackpot von ungefähr 150.000 Euro.

Doppel-Jackpot bei Joker-Ziehung am Mittwoch

Bei der gestrigen Ziehung des Jokers wurde erneut keine Spielquittung mit den korrekten Joker-Zahlen abgegeben. Dadurch wird es am Mittwoch einen Doppel-Jackpot beim Joker geben. Der Jackpot liegt bei etwa 600.000 Euro.

Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung vom Sonntag

Lotto Gewinnzahlen: 13 18 23 29 30 42 Zusatzzahl 19

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 11 26 30 39 42

Joker Zahl: 6 9 7 7 3 9