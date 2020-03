Wiener Tierschutzverein rettet Feldhasenbaby in NÖ

Am Dienstag wurde ein Feldhasenbaby auf einer Baustelle in Niederösterreich entdeckt werden. Das verwaiste Jungtier wurde zum WTV gebracht.

Das verwaiste Feldhasenbaby wurde am Dienstag auf einer Baustelle in Wiener Neustadt in Niederösterreich entdeckt. Baustellenmitarbeiter haben es gefunden und in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf gebracht. Das Jungtier ist vermutlich verwaist.