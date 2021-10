Wiener Tierschutzverein feiert sein 175. Jubiläum

Der Wiener Tierschutzverein soll laut eigenen Angaben die älteste Tierschutzorganisation Europas sein. Am Montag feiert der Verein sein 175-jähriges Bestehen.

Wiener Tierschutzverein wurde bei Kongress im Jahr 1846 gegründet

Der Hahnenschlag, bei dem Hähne tatsächlich geprügelt wurden, oder das Gänseschießen gehören dank der Arbeit des Vereins der Vergangenheit an, wie die Präsidentin der Organisation, Madeleine Petrovic, in einer Aussendung am Montag betonte. "Von der Gründung der ältesten Tierschutzorganisation Europas im Jahre 1846, über den internationalen Tierschutzkongress in Wien, in dem der seit 90 Jahren jährlich stattfindende Welttierschutztag beschlossen wurde, hin zur Kriegszeit, wo im Militär eingesetzte Hunde und Pferde versorgt werden mussten: Das sind nur einige Meilensteine in der Reise durch die Geschichte des Wiener Tierschutzvereins, die wir in der Informationsbroschüre festgehalten und nun am Welttierschutztag präsentieren konnten", sagte Petrovic.