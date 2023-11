Wiener Tiergarten Schönbrunn schaffte als erster Zoo Nachzucht beim Krokodilschwanzteju

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn ist bei der Krokodilschwanzteju-Nachzucht erfolgreich gewesen.

Dem Tiergarten Schönbrunn ist als erstem Zoo der Welt eine Nachzucht beim Krokodilschwanzteju gelungen. Die Elterntiere der südamerikanischen Echsenart waren ursprünglich in den Niederlanden beschlagnahmt und danach in einem belgischen Zoo untergebracht worden. Nach dessen Schließung kamen sie 2021 nach Schönbrunn, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.