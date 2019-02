Wiener Theologe Paul Zulehner überreichte Papst 75.000 Unterschriften

Bei der Generalaudienz im Vatikan überreichte der Wiener Pastoraltheologe Paul Zulehner dem Papst 75.000 Unterschriften aus aller Welt überreicht, die im Rahmen der 2017 gestarteten Initiative "Pro Pope Francis" gesammelt wurden. Dies bestätigte Zulehner im Gespräch mit der APA in Rom.

Die Unterschriften wurden von Zulehner und dem tschechischen Religionsphilosophen Tomas Halik als Initiatoren der Aktion dem Papst in Form eines Buches und einer 800-seitigen Dokumentation überreicht. “Der Papst hat sich sehr gefreut. Wir standen bei der Audienz in der ersten Reihe und konnten uns mit ihm kurz über die Initiative unterhalten. Wir haben ihm die Hintergründe erklärt, die zu dieser Initiative geführt haben”, so Zulehner.