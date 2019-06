Wiener Theater Drachengasse zeichnet "Lebensmenschen aus"

Das Stück "Lebensmenschen" gewann am Samstag den Nachwuchswettbewerb des Wiener Theaters Drachengasse. In der kommenden Saison soll das ausgearbeitete Stück aufgeführt werden

"Zweisamkeit" erhält Lob

In "Lebensmenschen" will eine schwarze Österreicherin ein Kind von ihrem Freund, einem schwulen Kroaten. Für die Jury thematisiert das "von dem bemerkenswert diversen Projektteam" (neben Dino Pesut: Kira Lorenza Althaler, Markus Bernhard Börger, Shahrzad Rahmani und Isabella Sedlak) präsentierte Stück "ohne sich in Selbstreflexion zu erschöpfen das Theater als Mind Opener einer weiß, heterosexuell und männlich geprägten Gesellschaft, in deren (Burg-)Mauer (um den Titel des Wettbewerbs aufzugreifen) zurecht mehr und mehr Risse kommen". Der Nachwuchswettbewerb stand heuer unter dem Motto: "My home is my castle". Eine lobende Jury-Erwähnung gab es für das Projekt "Zweinsamkeit" von Maximilian Friedel und Marzella Ruegge.