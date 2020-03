Wiener Telefonseelsorge: Bis zu 70 Anrufe mehr pro Tag

Bei der Wiener Telefonseelsorge ist die Zahl der Anrufer in letzter Zeit stark gestiegen. Derzeit sind es bis zu 70 Anrufe mehr pro Tag.

Das grassierende Coronavirus und die damit verbundenen Sorgen haben zu einem sehr starken Anstieg von Anrufen bei der Wiener Telefonseelsorge geführt. "Normal sind es etwa 100 Anrufe am Tag, jetzt 150 bis 170", erzählte die Leiterin Antonia Keßelring. Das Virus Covid-19 werde in beinahe jedem der Telefonate thematisiert, wie es am Donnerstag laut Kathpress hieß.

Covid-19 beinahe bei jedem Telefonat thematisiert

In einem auf der Webseite www.katholisch.at veröffentlichten Podcast erzählte Keßelring auch aus dem derzeitigen Alltag der Telefonseelsorge und was die Menschen beschäftigt. So seien manche Anrufer mit den sozialen Medien nicht so firm und auf das Telefon angewiesen. Das drücke aufs Gemüt.