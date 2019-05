Wiener Taxler demonstrieren am Donnerstag gegen Konkurrent Uber

Wer sich am Donnerstag in Wien ein Taxi rufen möchte, könnte länger warten: Ab 12.30 Uhr gibt es nämlich einen Demozug mit 2.000 Fahrzeugen durch Wien. Demonstriert wird gegen Konkurrent Uber.

Erstmals werden sich auch Mietwagenlenker an der Demonstration beteiligen. “Nicht alle Mietwagenlenker fahren für Uber und Co”, sagt Demo-Organisator Irfan Kuna. “All jene, die sich – wie die Taxilenker – an das Gesetz halten, haben durch die Geschäftspraktiken von Uber enorme Umsatzeinbußen zu verzeichnen”, kritisiert er.

Taxler fahren vom Donauturm bis zum Museumsplatz

Los geht es um 11 Uhr am Vormittag beim Donauturm (Arbeiterstrandbadstraße). Gegen 12.30 Uhr fahren 400 Taxler und Mietwagenfahrer von dort bis zum Museumsplatz. Dort gibt es eine Abschlusskundgebung, die spätestens um 16 Uhr endet. An der Abschlusskundgebung nehmen bewusst nur 400 Taxis der rund 4.400 Taxis in Wien teil: “Wir möchten die Autofahrer nicht verärgern und unserer Aufgabe als Dienstleister weiter nachkommen. Für unsere Kunden werden genug Taxis bereitstehen”, so Kuna.