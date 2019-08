Wiener Tanzschule Elmayer feiert bald 100. Jubiläum

In wenigen Wochen – Anfang September - beginnt die 100. Tanzschulsaison in der Wiener Tanzschule Elmayer. Die schönsten Erinnerungen, Geschichten, Anekdoten, Fotos aus "Elmayer-Zeiten" können noch bis zum 30. September eingereicht werden.

Anekdoten aus Tanzkursen, Erinnerungen an die erste Begegnung beim Elmayer mit dem Partner fürs Leben (oder den Lebensabschnitt), Fotos vom Elmayer-Kränzchen (oder anderen Anlässen) und vieles mehr: Die Tanzschule sucht anlässlich ihres 100. Geburtstages die Memorabilien von Jugendkursen und Balleröffnungen aus 100 Jahren Elmayer. Welche Erinnerungen haben die ehemaligen Elmayer Schülerinnen und Schüler an ihre Tanzschulzeit?

Elmayer-Tanzschule in dritter Generation

"Wir haben bereits großartige Einreichungen erhalten und möchten all jenen, die den Sommer nicht in Wien verbringen, aber auch schöne Erinnerungen an ihre Tanzschulzeit haben, die Gelegenheit geben, mitzumachen. Wir überlegen, mit einigen der Einreichungen eine kleine Elmayer-Jubiläumspublikation zu gestalten", so Thomas Schäfer-Elmayer, der die Tanzschule in dritter Generation führt.

Eine Wiener Institution seit 1919

"Im Jahr 1919 beschloss mein Großvater, der ehemalige K. u. K. Rittmeister Willy Elmayer von Vestenbrugg, die Stallungen des Palais Pallavicini in eine Tanzschule umzugestalten. Damit war der Grundstein für eine 100jährige Erfolgsgeschichte gelegt", so Thomas Schäfer-Elmayer, der die Tanzschule nach wie vor an dem Ort führt, an dem sie am 1. Oktober 1919 eröffnet wurde. Die Tanzschule ist der Tradition verpflichtet, hat im Laufe der Jahrzehnte aber auch zeitgemäße Modernisierungen vorgenommen. Auch im 100. Jahr ihres Bestehens ist "der Elmayer" Treffpunkt für die Jugend, die erste Anlaufstelle in Österreich zum Thema Etikette und Umgangsformen sowie eine Stätte zur ganz besonders kreativen und engagierten Pflege eines der traditionellen Kulturgüter Österreichs – der Ball- und Tanzkultur.