"Wiener Tafel" startet Initiative gegen Lebensmittelmüll

Jährlich werden 760.000 Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Dabei wären rund drei Viertel noch verwertbar. "Wiener Tafel" und Danone bieten nun Workshops zur Sensibilisierung bei Lebensmittelverwendung an.

In Österreich werden jährlich 760.000 Tonnen Lebensmittel weggeworfen, wobei drei Viertel davon als vermeidbar gelten. In einer am Mittwoch präsentierten aktuellen Umfrage gab mehr als die Hälfte der Befragten an, Lebensmittel aus Unsicherheit darüber, ob sie noch genießbar sind, zu entsorgen. Ein neuer Workshop von “Wiener Tafel” und Danone soll Jugendliche für das Thema sensibilisieren.