Wiener Symphoniker: Gratis Konzert im MQ Haupthof

Das Open-Air Konzert der Wiener Symphoniker im MQ Haupthof ist eines der Programmhighlights im Frühling. Der Eintritt ist frei.

Die Wiener Symphoniker sind derzeit für ihre “Grätzl-Konzerte” in ganz Wien unterwegs. Der Abschluss findet am 31. Mai 2019 in Form eines Open Air-Konzerts im MQ Haupthof statt. Die Wiener können sich dort auf ein heiter beschwingtes Programm freuen. Unter Leitung von Dirigentin Separanza Scappucci werden Werke von u. a. Rossini, Verdi und J. Strauss präsentiert. Der Eintritt ist frei.