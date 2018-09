Wiener Süßwarenhersteller Manner freut sich über Umsatzplus

Tolle Nachrichten für alle Manner-Schnitten-Liebhaber. Der Wiener Traditions-Süßwarenhersteller kann im ersten Halbjahr ein großes Umsatzplus verzeichnen. Vor allem im Ausland sind die Naschereien sehr beliebt.

Die Zahlen versüßen sollen auch die neuen Shops in Graz und am Bahnhof Wien Mitte, teilte die börsennotierte Josef Manner & Comp. AG am Freitag mit. Nach roten Zahlen im Vorjahr lag der Halbjahresgewinn heuer unterm Strich bei 2,1 Mio. Euro.

Standortumbau von Manner in Wien geplant

Herausfordernd gestalte sich nach wie vor der Standortumbau in Wien, die Fertigstellung sei für Jahresende geplant. “Zudem wurde im ersten Halbjahr ein Automatisierungsprojekt in Werk Wolkersdorf erfolgreich umgesetzt”, heißt es im Halbjahresbericht. Um mehr Geld zu sparen, sei man in allen Bereichen auf der Suche nach “Optimierungsmöglichkeiten”. Die Anzahl der Mitarbeiter lag per Ende Juni bei 768, ein Plus von zwei Prozent. Zum Halbjahresstichtag waren sieben Lehrlinge beschäftigt.