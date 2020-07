Wiener Studie erforscht hohe Lärmbelastung für Frühchen im Brutkasten

Wie ein Forscher-Team aus Wien nun feststellte, sind Frühchen im Brutkasten besonders bei unterstützter Beatmung einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt - was nicht ungefährlich ist.

In manchen Fällen kann die Lärmbelastung für die Frühgeborenen sogar gesundheitliche Folgen haben. Ein Team von MedUni Wien, AKH sowie der Universität für Musik und darstellende Kunst hat erforscht, was Frühgeborene im Inkubator hören.

Dokumentiert: Spitzenwerte weit über 100 Dezibel im Brutkasten

Hörschäden oder Hörverlust bei Frühgeborenen wahrscheinlicher

Studie untersuchte Dynamik von Geräuschen im Inkubator

Die Studie "The Sound of Silence" wurde im Journal "Frontiers in Psychology" publiziert. Besonders beeindruckend sei, wie laut Atemunterstützungsgeräte im Inneren werden, wenn die Luftmenge nur leicht erhöht wird - bis hin zum Lärm eines Staubsaugers in einem Meter Entfernung (75 Dezibel). Ärzten wird daher geraten, nur die notwendige Intensität einzustellen.