Wiener Student erstellte Fake-SM-Profile von Männern: Urteil

Am Dienstag wurde ein 36-Jähriger zu einer Bewährungsstrafe von zwei Monaten verurteilt, da er jahrelang fremde Männer online mit gefälschten Profilen, die sich an die SM-Szene richteten, belästigte.

Mit einem drastischen Fall von Cybermobbing hat sich am Dienstag das Wiener Landesgericht beschäftigt. Ein Mathematik-Student wurde wegen fortgesetzter Belästigung im Weg einer Telekommunikation und beharrlicher Verfolgung rechtskräftig zu einer Bewährungsstrafe von zwei Monaten verurteilt. Er hatte – teilweise über Jahre hinweg – ihm völlig fremde Männer nachhaltig in ihrer Lebensführung beeinträchtigt.

Wiener Mathematiker betrieb jahrelanges Cyber-Mobbing

Der Angeklagte, der selbst auf einschlägigen Plattformen registriert war, hatte die Profile der Betroffenen auf erotischen Websites entdeckt, die sich an die SM-Szene richteten. Er kopierte diese und manipulierte sie insofern, als er die Fotos der Männer veränderte und vor allem deren Angaben über sexuelle Vorlieben ergänzte und weit überzogener darstellte, als die grundsätzlich an sadomasochistischen Kontakten mit Frauen Interessierten in ihren Original-Profilen angegeben hatten. Diese verfälschten Profile stellte der 36-Jährige dann online, wobei sie nicht nur auf einschlägigen Seiten landete. Eines der Opfer fand Fake-Profile mit seinem Foto und behaupteten sexuellen Präferenzen regelmäßig auf Facebook.