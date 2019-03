Wiener stellen bei "Das Ding des Jahres" revolutionären Einkaufswagen vor

Gudrun und Harald Buschbacher wollen mit einem revolutionären Einkaufswagen den Alltag der Menschen erleichtern. Bei der ProSieben-Show "Das Ding des Jahres" stellen die beiden Wiener ihre Erfindung vor.

Das Expertenteam aus AMORELIE-Gründerin Lea-Sophie Cramer, Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog sollen den revolutionären Einkaufswagen der beiden Wiener bewerten. “Wir besitzen selbst kein Auto. Als die Familie größer wurde und wir mehr gebraucht haben, haben wir das Einkaufen mit dem Fahrrad immer schwerer bewältigt. Wir haben uns überlegt, was man machen könnte, um das einfacher zu gestalten”, verrät Gudrun Buschbacher den Grund ihrer Erfindung.

Wie oft ist der Trolley bereits in Verwendung?

Was ist das Besondere an dem Patent?

Das Besondere für den Nutzer ist die Möglichkeit, ihn im Supermarkt wie einen vierrädrigen Supermarktwagen mit hoch liegenden Ladeflächen zu verwenden, und für den Heimweg als kompakten, zweirädrigen Handwagen. Das Umstellen dazwischen geht rasch und komfortabel in einer einzigen Bewegung. Die technische Besonderheit, die auch vom Patentamt als neu und erfinderisch eingestuft wurde, ist der Verstellmechanismus, der es ermöglicht, dass gleichzeitig einer der zwei Behälter nach unten fährt und die tragenden Streben des Wagens zusammenrücken.

Wir beabsichtigen in erster Linie, einem Käufer oder Lizenznehmer für unser Patent zu finden, bis Juli kann man noch frei bestimmen, in welchen Ländern das Patent weiter gelten soll. Wenn wir diesbezüglich zu keiner Einigung kommen, werden wir uns genauer überlegen, ob und wie wir selbst in Produktentwicklung und Fertigung einsteigen können.