Wiener "Steirereck" als bestes Restaurant Österreichs ausgezeichnet

Zum 12. Mal in Folge wird das Wiener "Steirereck" im Stadtpark von Falstaff als bestes Restaurant ausgezeichnet. Mit 100 Punkten erhält es die Bestnote in Sachen Essen, Service, Weinkarte und Ambiente.

Das “Döllerer” in Golling, das “Landhaus Bacher” in Mautern und das Restaurant “Obauer” in Werfen, “Silvio Nickol” in Wien und “Simon Taxacher” in Kirchberg liegen in der Gesamtbewertung ex aequo auf Platz zwei und mit 99 Punkten nur einen Hauch hinter dem “Steirereck”. Die Zahl der Top-Restaurants, die mit vier Gabeln – der höchsten Auszeichnung – bewertet sind, stieg im Vergleich zum Vorjahr von 29 auf 36.