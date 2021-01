Wiener Start-up überzeugt mit Tier-Vorsorgetests bei "2 Minuten 2 Millionen"

"Haustiere können völlig gesund aussehen, in Wirklichkeit aber schwer krank sein." Dieser Grundgedanke liegt der innovativen Geschäftsidee des Wiener Start-ups Pezz life zugrunde, das bei "2 Minuten 2 Millionen" überzeugen konnte.

Vorsorge mittels DIY-Urintest-Kit: Krankheiten früh erkennen

Um Haustierbesitzer dabei zu unterstützten, dass es nicht so weit kommt, hat das Team mit Chef-Tierärztin Mag. Janina Rauch mehr als zwei Jahre an einem Do-it-yourself-Urintest-Kit gearbeitet. Die Auswertung des integrierten ISO-zertifizierten Urinteststreifen erfolgt mittels Smartphone-App.

So können etwa Nieren- und Harnwegserkrankungen im Frühstadium erkannt werden. Haustierbesitzer behalten das Wohlbefinden ihres Vierbeiners stets im Auge und können bei ersten Veränderungen rechtzeitig den Tierarzt aufsuchen, noch bevor Symptome sichtbar werden. „Wir haben lange an der Entwicklung unserer Idee gearbeitet. Zu wissen, dass unser Produkt die Gesundheitsvorsorge der besten Freunde des Menschen verbessert, macht uns sehr stolz“, so Mag. Janina Rauch, leitende Tierärztin bei Pezz.

Investoren bei "2 Minuten 2 Millioen" zeigten großes Interesse

Das große Interesse der Investoren bestätigt Markus Zengerer und sein gesamtes Team in ihrer Arbeit. „Durch die positive Resonanz der Investoren von ,2 Minuten 2 Millionen‘, sind wir bestärkt für unseren weiteren Weg. Ziel ist es, unsere Vorsorgetests für Katzen und Hunde mithilfe der Investments nun neben unserem Onlineshop auf weiteren Vertriebskanälen und Märkten zu etablieren. Durch die Partnerschaft mit Futterhaus ist uns hier schon der erste Schritt für das Ausrollen im stationären Handel gelungen und wir freuen uns schon auf die nächsten spannenden Etappen“, so Pezz-Geschäftsführer Markus Zengerer.

"Das Futterhaus" bietet Tier-Vorsorgetests von Pezz an

Als erster Partner im stationären Handel bietet die Zoofachhandelskette „Das Futterhaus“ seinen Kundinnen und Kunden ab sofort den Urintest-Kit für Hunde und Katzen an. „Für uns stehen Qualität und Funktionalität im Sortiment immer im Mittelpunkt, dienen diese stets dem Wohle der Tiere und deren Gesundheit. Genau aus diesem Grund hat uns die Idee von Pezz und der Urintest als Produkt so gut gefallen und wir sind stolz, als exklusiver Partner in Österreich einem jungen Start-up unter die Arme zu greifen“, freut sich Norbert Steinwidder, Geschäftsführer von Futterhaus in Österreich.