Wiener Start-up refurbed erhält 15,6 Mio. Euro von internationalen Investoren

Der Wiener Internet-Marktplatz refurbed hat von internationalen Investoren 15,6 Mio. Euro erhalten. Dies ist die zweithöchste Start-up-Finanzierung des Jahres in Österreich. Das Geld soll in die Expansion in Europa und in Werbung sowie Marketing gesteckt werden, sagte refurbed-Mitgründer Peter Windischhofer zur APA.