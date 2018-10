Wiener Städtische und s Versicherung: Fusion abgeschlossen

Mit der Eintragung ins Firmenbuch ist die Fusion von Wiener Städtische Versicherung und s Versicherung nun offiziell abgeschlossen. Gemeinsam sind sie nun Österreichs größter Lebensversicherer.

Für die bestehenden Kunden der s Versicherung ändert der Zusammenschluss nichts, ihre Verträge bleiben voll aufrecht. Versicherungspartner ist aber nun die Wiener Städtische, hieß es am Montag in einer Aussendung. Als Marke bleibt die “s” erhalten.

Diesen Bankversicherungsvertrieb solle man nun stärker auch für die Kranken- und Sachversicherung nutzen, so die Generaldirektorin der Vienna Insurance Group (VIG). Gemeinsam mit den Partnern von Erste Bank und Sparkasse sehe man vor allem in der privaten Kranken- und der Sachversicherung erhebliches Potenzial, so Wiener-Städtische-Generaldirektor Robert Lasshofer.