Wiener Stadtkino bei Österreichischen Kinopreisen erfolgreich

Diese wurden auch heuer vom Kulturministerium vergeben - und das Wiener Stadtkino kann sich für "herausragende Programmarbeit" über den mit 12.000 Euro dotierten Hauptpreis freuen. Die je 6.500 Euro schweren Würdigungen für nachhaltigen respektive innovativen Kinobetrieb gingen indes an das Grazer Schubertkino und das Kino Freistadt. Je 3.500 Euro erhielten die Breitenseer Lichtspiele in Wien, der Filmkulturclub Dornbirn und die Lichtspiele Gföhl.

Kinopreise 2023: Hauptauszeichnung für Wiener Stadtkino

"Der Kinopreis des Bundes holt diejenigen vor den Vorhang, die mit Herzblut und Leidenschaft Kinos zu diesen ganz speziellen Orten machen, wo man mit Spannung in die Dunkelheit eintaucht, entschleunigt und sich dem Erleben hingibt", streute Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) den Preisträgern am Mittwoch Rosen. Die offizielle Gala zum Kinopreis findet am 1. Dezember im Salzburger Filmkulturzentrum "Das Kino" statt.