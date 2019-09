Wiener Stadthalle: Little Mix-Konzert abgesagt

Das Little Mix-Konzert, das heute Abend in der Wiener Stadthalle stattfinden hätte sollen, wurde abgesagt. Der Tour-LKW hatte einen Unfall.

Das für heute, Donnerstag, Abend geplante Konzert der britischen Popgruppe Little Mix in der Wiener Stadthalle muss aufgrund eines Unfalls eines der Tour-LKWs abgesagt werden. "Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber es bedeutet, dass wir die Show heute nicht spielen können. Wir sind untröstlich, weil wir uns so auf euch gefreut hatten", heißt es in einem Statement der vierköpfigen Band.