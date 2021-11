Wiener Staatsoper während Lockdown mit Gratis-Streams

Der Corona-Lockdown stellt für die Wiener Staatsoper ein Drama dar. Aber: Opernfreunde erwartet in den nächsten Wochen ein gratis Streaminservice.

Staatsopern-Streamingservice mit "L'elisir d'amore"

Bis einschließlich Donnerstag ist die Inszenierung der Tetralogie von Sven-Eric Bechtolf in einer Aufführungstranche aus 2016 zu sehen. Leichtere Kost in schweren Zeiten folgt dann am Freitag, wenn Otto Schenks Deutung von Gaetano Donizettis "L'elisir d'amore" mit Valentina Naforniţă und Erwin Schrott gestreamt wird. Über den digitalen Spielplan der kommenden Wochen will man dann wöchentlich informieren.