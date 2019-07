Wiener Staatsoper trauert um "Tanzlegende" Willy Dirtl

Der langjährige Erste Solotänzer des Wiener Staatsopernballetts, Willy Dirtl, ist im 89. Lebensjahr verstorben, wie am Sonntag bekanntgegeben wurde.

Der langjährige Erste Solotänzer des Wiener Staatsopernballetts, Willy Dirtl, ist tot. Wie die Staatsoper am Sonntag bekannt gab, sei die "Wiener Tanzlegende" am vergangenen Mittwoch im 89. Lebensjahr in Kitzbühel verstorben. Dirtl war seit 1992 Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper, die zum Zeichen der Trauer die schwarze Fahne hisste.