Wiener Staatsoper Spitzenreiter bei Fotopräsenz auf Google Maps

Laut einer Analyse von APA-Comm, die am Montag veröffentlicht wurde, hat die Wiener Staatsoper die höchste Anzahl an Fotos unter den heimischen Konzert- und Theaterbühnen auf Google Maps.

Fotopräsenz auf Google Maps: Wiener Staatsoper mit Abstand auf Platz 1

Mit 163.413 benutzergenerierten Bildern führt die Wiener Staatsoper das Ranking auf Google Maps an. Sowohl die Wiener Stadthalle als auch der Musikverein, vor allem bekannt durch das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, haben weniger als ein Sechstel dieser Anzahl. In einer Stichprobe von 100 Bildern des Musikvereins wurden Einträge in 17 verschiedenen Sprachen festgestellt. Laut Manuel Kerzner, Data Scientist bei APA-Comm, einer Marke der APA-Tochterunternehmen APA-OTS und APA-DeFacto, ist dies ein deutlicher Hinweis auf die touristische Bedeutung des Wiener Musikvereins. Das Festspielhaus und die Seebühne Bregenz sind die erste Institution eines Bundeslandes und belegen den 5. Platz, während die Freiluftarena Steinbruch St. Margarethen den 9. Platz belegt - einen Rang hinter der Wiener Arena, die als Rock-Location bekannt ist.