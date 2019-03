Wiener Staatsoper nimmt Abschied von Hilde Zadek

Die Kammersängerin Hilde Zadek wird am 27. März in der Wiener Staatsoper verabschiedet. Zadek starb Ende Februar im Alter von 101 Jahren.

Die Wiener Staatsoper verabschiedet sich von Hilde Zadek: Am 27. März wird im Foyer des Hauses am Ring eine öffentliche Trauerfeier für die am 21. Februar im Alter von 101 Jahren verstorbene Sopranistin abgehalten. Ab 11 Uhr erweist die Staatsoperngemeinschaft dem Ehrenmitglied der Institution die letzte Ehre.