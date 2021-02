Wiener Staatsoper lädt ab 12. Februar zum Rundgang

Ab 12. Februar werden Kulturinteressierte in der Wiener Staatsoper auf einem ausgeschilderten Rundgang durch eine Kunst- und Architekturausstellung geleitet.

In normalen Zeiten nehmen in der Staatsoper pro Saison bis zu 280.000 Gäste an Führungen durch das Haus am Ring teil, coronabedingt muss derzeit allerdings eine Alternative her: Ab 12. Februar werden Kulturinteressierte auf einem per Pfad und Informationstafeln ausgeschilderten Rundgang durch eine Kunst- und Architekturausstellung geleitet, bei dem sie auf insgesamt 17 Stationen Details zur Geschichte des Hauses, den Deckenfresken, Statuen und Wandmosaiken erfahren können.