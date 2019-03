Wiener Staatsoper gestaltete Trauerfeier für Hilde Zadek

Zu einer bewegenden Trauerfeier in beeindruckender Atmosphäre gestaltete sich am Mittwochvormittag die Verabschiedung von Kammersängerin und Staatsopern-Ehrenmitglied Hilde Zadek auf der Prunkstiege der Wiener Staatsoper.

Dabei stand die Erinnerung an den positiven Menschen und die Pädagogin ebenso im Zentrum wie die “Jahrhundertsängerin”. Die Sopranistin war am 21. Februar 101-jährig gestorben.

Zadeks Weiterwirken über ihren Tod hinaus betonte auch Kammersängerin Adrianne Pieczonka, die die Begeisterung von Hilde Zadek hervorhob: “Wenn ich noch hundertmal zur Welt käme, würde ich mir noch hundertmal wünschen, Sängerin zu werden – oder hunderteinmal”, zitierte sie einen Spruch der Verstorbenen. “Für sie war ein Tag ohne Unterricht ein verlorener Tag. Sie unterrichtete nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe.” Wenn sie heute Abend die Marschallin im “Rosenkavalier” singen werde, “auch die Lieblingsrolle von Hilde Zadek”, werde sie innig an ihre Lehrerin denken. 58 Mal hatte Zadek laut Meyer die Marschallin an der Staatsoper gesungen, seit ihrem Hausdebüt 1947 (im “Ausweichquartier” im Theater an der Wien) insgesamt 39 Rollen in 757 Vorstellungen.